Koekelberg lance son tout premier carnaval
L’événement aura lieu ce vendredi 20 février.
La commune de Koekelberg en collaboration avec l’Asbl Generation en Action accueille sa première parade de carnaval. Le cortège s’élancera à 14h depuis la rue Herkoliers 35. Accompagné de musique et de personnages hauts en couleur, il parcourra les rues de la commune jusqu’à la maison communale, place Henri Vanhuffel.
À partir de 15h, place aux animations, avec notamment un cracheur de feu au programme. La commune souhaite faire de cette parade un moment convivial, inclusif et accessible à tous. Des costumes seront d’ailleurs prêtés gratuitement au point de départ afin de permettre au plus grand nombre de participer.
Rédaction – Koekelberg