Khattabi: la présence d’un élu CD&V à des réunions du gouvernement régional pose question

La formation du nouveau gouvernement bruxellois, après plus de 600 jours de crise politique, repose sur un accord associant plusieurs partis, dont le CD&V. Toutefois, ce parti ne dispose d’aucun poste au sein du gouvernement bruxellois.

Selon des informations diffusées par plusieurs médias, l’accord repose sur une formule inédite: le CD&V soutient la majorité tout en restant en dehors du gouvernement (faute d’un nombre de mandats suffisant). C’est dans ce cadre que son unique parlementaire au Parlement bruxellois, Benjamin Dalle, serait régulièrement invité à participer aux travaux du gouvernement, notamment aux discussions budgétaires.

Pour Zakia Khattabi, cette situation soulève plusieurs questions d’ordre institutionnel et démocratique. L’élaboration du budget relève de la responsabilité du pouvoir exécutif, tandis que le Parlement exerce un rôle de contrôle et d’adoption des textes budgétaires.

“La participation d’un parlementaire, même issu de la majorité, à des travaux internes du gouvernement peut dès lors interroger au regard du principe fondamental de séparation des pouvoirs”, juge la cheffe de file Ecolo qui a adressé une série de questions à ce propos au ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR).

Belga