KAY 36 : une nouvelle halle gourmande s’installe au bord du canal à Bruxelles

KAY 36, une nouvelle halle gourmande, vient d’ouvrir ses portes sur le quai des Péniches, le long du canal. Six kiosques proposent des cuisines variées et un espace bar.

Avis aux gourmands : un nouveau “gourmet hall” vient d’ouvrir à Bruxelles. Situé sur le quai des Péniches, “le KAY 36 est conçu pour celles et ceux qui veulent plus qu’un simple repas“, assure-t-on sur le site internet.

Dans cette nouvelle halle bruxelloise, les visiteurs ont le choix entre six kiosques bien différents : cuisine italienne, spécialités mexicaines, poké bowls et sushis, cuisine afro-indienne, burgers ou encore pâtisseries 100 % végétales. Dans un souci d’inclusivité, chaque kiosque propose, par défaut, des options “végétales et sans gluten“. KAY 36 assure que les ingrédients sont “de saison“, “de qualité” et issus de “producteurs locaux“.

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Le lieu a également “un bar complet, ouvert pour le dîner, l’afterwork et tout ce qu’il y a entre les deux“. Il est possible de déguster son plat ou de siroter son verre aussi bien à l’intérieur que sur la terrasse qui donne sur le canal de Bruxelles et sur Tour&Taxis.

Le projet est porté par Jane Arkell, une avocate bruxelloise devenue entrepreneuse dans le secteur de la restauration après 23 ans au barreau de Bruxelles : “KAY 36 est né d’une conviction simple : Bruxelles mérite un lieu de restauration inclusif, axé sur la qualité et respectueux des personnes, des animaux et de la planète“, peut-on lire sur le site internet.

Ce nouveau lieu, ouvert du jeudi au dimanche de 11h30 à 22h, profitera sans doute d’un afflux de visiteurs en fin d’année, après l’ouverture du musée Kanal, situé à quelques centaines de mètres. Pour rappel, l’inauguration du musée est prévue le 28 novembre.

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Maxime Dieu – Photo : Instagram @kay36.bxl