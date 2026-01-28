Où en est le chantier du musée Kanal ? 50 millions d’euros sont encore nécessaires

L’ouverture du musée Kanal est prévue à la fin de l’année, les travaux battent donc leur plein. Mais pour tout finaliser, le musée est encore à la recherche de 50 millions d’euros.

À l’intérieur de l’ancien garage Citroën, les architectes ont conçu La Nef, un espace monumental de 200 mètres de long appelé à devenir l’un des cœurs du futur musée Kanal. Le bâtiment, dont l’ancien showroom de 24 mètres de haut a retrouvé son aspect d’origine, accueillera plusieurs musées et espaces d’exposition aux usages variés. Il s’agira d’une réelle petite ville dans la ville, dans laquelle les visiteurs pourront circuler librement. “C’est un grand espace dans lequel se trouveront plusieurs musées, plutôt qu’un musée à part entière“, décrit Philippe Vierin, l’un des architectes du projet. “Il s’agit avant tout d’un espace public dans lequel on pourra circuler librement“.

► Voir aussi | Le musée Kanal menacé ? “Sans intervention du gouvernement, nous risquons la cessation de paiement du chantier”

Si l’inauguration est annoncée pour le 28 novembre, l’ampleur des travaux reste visible. Le directeur général affirme toutefois avoir reçu des garanties politiques pour obtenir les 50 millions d’euros encore nécessaires pour finaliser le chantier, ainsi que 29 millions par an pour assurer le fonctionnement et la programmation des premières années. “Pour le volet investissements, nous avons un accord du ministre du Budget et du ministre-président“, nous confirme Yves Goldstein. “Maintenant, il faut que le gouvernement en affaires courantes trouve le moyen de décider pour ce qu’il en est de l’investissement, d’une part, et pour finaliser le financement de notre contrat de gestion 2026, 2027, 2028 pour notre fonctionnement et notre programmation“.

Le musée ouvrira avec dix expositions, dont une réunissant plus de 300 œuvres du Centre Pompidou.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts