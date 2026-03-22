Katarina Viktorsson, 36e victime officiellement reconnue des attentats de Bruxelles
Une 36e victime a été officiellement reconnue lors de l’hommage rendu aux victimes des attentats de Bruxelles à l’aéroport de Bruxelles ce dimanche 22 mars. Katarina Viktorsson, la fille de Berit Viktorsson, une Suédoise fauchée par une bombe à Zaventem, a été ajoutée à la liste des victimes gravée sur la plaque commémorative située à l’aéroport. Elle s’est suicidée en début d’année.
■ Les explications avec Camille Tang Quynh
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