10 ans après les attentats de Bruxelles : Le roi Philippe et Bart De Wever honorent les victimes du 22 mars à Zaventem

Le roi Philippe, la reine Mathilde et le Premier ministre Bart De Wever (N-VA) ont rendu hommage dimanche aux victimes des attentats du 22 mars 2016 dans le hall central des départs de Brussels Airport. D’autres ministres fédéraux étaient également présents, dont Bernard Quintin (MR), Theo Francken (N-VA) et Vincent Van Peteghem (CD&V).

La cérémonie commémorative a débuté en musique et par une allocution du CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist. Edmond et Marjan Pinczowski, qui ont perdu leurs deux enfants dans les attentats-suicides il y a dix ans, étaient aussi présents. Edmond Pinczowski a rappelé aux personnes présentes la responsabilité des pouvoirs publics dans l’accompagnement des victimes. Selon lui, “de nombreux proches endeuillés se sentent abandonnés”.

Il a témoigné d’un “combat souvent long et solitaire qui se poursuit encore aujourd’hui”. D’après Edmond Pinczowski, la reconnaissance et la justice financière pour les victimes font toujours défaut. “Nous ne demandons pas de la pitié, mais des responsabilités. Que ce moment marque le début d’un engagement renouvelé, d’une écoute et d’actions. L’État et la société ne montrent pas seulement leur force dans les moments de crise, mais aussi dans l’attention qu’ils continuent à porter aux personnes touchées.”

Le couple royal a ensuite rendu hommage à la plaque commémorative des victimes dans le hall central des départs de l’aéroport national. Il y a déposé une couronne de fleurs en musique, avant la lecture des noms des victimes et une minute de silence.

Béatrice De Lavalée a également livré un témoignage lors de la commémoration. Elle a perdu ses deux jambes dans les attentats. Aujourd’hui encore, son quotidien reste lourd. Mais son “incapacité à abandonner” ne l’a “pas conduite uniquement vers des endroits sombres”. “Aujourd’hui, je me tiens aussi ici avec fierté comme athlète paralympique, comme amie, comme fille et comme survivante.”

Belga