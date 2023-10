Karim Slaoui, cofondateur de Cowboy, est décédé

Il est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 36 ans.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre cofondateur Karim à l’âge de 36 ans“, annoncent ses associés Adrien Roose et Tanguy Goretti sur leur site Internet. “C’était un ingénieur doué, un entrepreneur tenace et un visionnaire dans tous les sens du terme. Sans Karim, il n’y aurait pas de Cowboy. Nous avons perdu un ami proche et un partenaire, et le monde a perdu un esprit génial qui a contribué non seulement au développement de Cowboy, mais aussi à faire du monde un endroit où il fait bon vivre.”

Adrien Roose et Karim Slaoui, tous deux co-fondateurs de Take Eat Easy, et Tanguy Goretti, à l’origine de Djump, avaient créé leur nouvelle start-up en janvier 2017. Leur ambition était alors de populariser en Belgique “un vélo électrique urbain, haut de gamme et connecté, au prix le plus bas possible“. Après une belle évolution, à l’image de son titre de “Scale-up de l’année” en 2021, sa présence dans 12 pays et ses investissements destinés à améliorer ses vélos électriques, l’entreprise s’était dernièrement retrouvée en difficultés financières. Elle était finalement parvenue au début de cette année à lever 10 millions d’euros de nouveaux fonds auprès d’investisseurs pour “amener l’entreprise à la rentabilité”.

