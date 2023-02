L’entreprise de vélos électriques Cowboy à la recherche de nouveaux fonds

Le constructeur de vélos électriques Cowboy est à la recherche de fonds. C’est ce qu’on apprend dans L’Echo et De Tijd ce jeudi.

Cowboy, fondé en 2017 par Tanguy Goretti, Karim Slaoui et Adrien Roose, ancien PDG de Take Eat Easy, a déjà procédé à quatre levées de fonds depuis ses débuts, dont la dernière a atteint la somme record de 71 millions d’euros, début 2022.

L’entreprise bruxelloise continue de faire parler pour son évolution, à l’image de son titre de “Scale-up de l’année” en 2021, sa présence dans 12 pays et ses investissements destinés à améliorer ses vélos électriques.

Mais les perspectives se veulent peu réjouissantes. Selon le bilan comptable de l’entreprise en 2021, disponible sur le site de la BNB, la société a connu des pertes de 24 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de près de 16 millions d’euros. Le bilan fait état de 50 millions d’euros de pertes reportées depuis 2017.

Ces pertes s’expliquent, comme le rapporte L’Écho et De Tijd, aux réparations plus importantes que prévu et qui pèsent sur le budget. Mais aussi aux besoins d’expansion d’une entreprise qui s’exporte. Cowboy veut croître et Adrien Roose confirme dans L’Écho qu’il espère présenter un premier bénéfice annuel pour 2024. Il avait pourtant confirmé sur BX1, en 2020, qu’il espérait déjà la rentabilité l’année suivante, sans succès.

Deux campagnes prévues

Cowboy semble donc avoir besoin d’argent et deux campagnes de financement sont prévues, selon De Tijd et L’Écho. D’abord une nouvelle campagne de financement participatif. L’exercice avait déjà été tenté en décembre 2019 pour récolter 1,4 million d’euros. L’objectif avait été atteint en 12 minutes grâce à 800 investisseurs à l’époque.

Cette fois, l’objectif serait d’obtenir au maximum 13 millions d’euros via la plateforme Crowdcube, ce qui serait la plus grande campagne de financement participatif en Belgique. Une autre levée de fonds serait prévue via la vente des nouvelles actions : l’entreprise espèrerait en récolter 15 millions d’euros.

Contacté, Cowboy n’a pas encore donné de réponse officielle quant à ces nouvelles campagnes de financement. Le porte-parole confirme simplement que des fonds vont être levés prochainement. Aucune confirmation n’a non plus pu être donnée concernant cette information de L’Écho et De Tijd selon laquelle l’entreprise se serait séparée de 20% du personnel depuis le début de l’année.

L’entreprise espère en tout cas se relancer, comme d’autres fabricants de vélos électriques également en difficulté face au modèle économique et à la hausse des coûts de fabrication de ces vélos.

