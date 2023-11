Cowboy ouvre un nouveau magasin à Bruxelles

La marque belge de vélos électriques Cowboy ouvre un nouveau magasin ce mercredi, un “brand store”, dans le centre de Bruxelles, au 67 rue de la Régence, près du Palais de justice. En août dernier, le magasin situé quai du Hainaut avait définitivement fermé ses portes.

Ouvert du mardi au dimanche, les clients peuvent y essayer les vélos et découvrir les différents modèles. En plus du Classic, Cowboy a récemment lancé le Cruiser et le Cruiser ST. Des événements autour de la “communauté” y seront également organisés. Les équipes logicielles et matérielles seront situées à proximité de l’atelier, ce qui permettra aux clients “de tester les produits et d’obtenir des retours en vue d’innovations futures.” Les meubles du lieu sont recyclés et fabriqués localement par l’entreprise belge Durable.

Cette ouverture “s’inscrit dans la stratégie omnicanale de Cowboy visant à fournir un support avant et après-vente dans toute l’Europe”, affirme la marque, qui oeuvre à renforcer sa présence hors ligne, aussi par des partenariats avec plus de 140 magasins en Europe. Ces ventes représentent plus de 20% du total et plus de 50% de l’ensemble des services. En Belgique, Cowboy collabore avec 34 magasins, dont six assurent l’assistance avant et après-vente.

La question de la viabilité financière de Cowboy est souvent remise à l’ordre du jour, après plusieurs levées de fonds importantes ces dernières années. La société répète aujourd’hui avoir atteint la rentabilité en juillet, “avec des coûts d’exploitation en baisse de 19% depuis le début de l’année, des pertes réduites de 83% et un chiffre d’affaires en hausse de 38 % pour les modèles les plus vendus.” Plus de 60.000 vélos ont été écoulés et plus de 1,5 million de trajets par mois sont effectués sur des vélos Cowboy.

Photo Cowboy