Kanal : feu vert pour un prêt de 60 millions et 18,6 millions de moyens de fonctionnement

Le gouvernement bruxellois a alloué au futur centre d’art contemporain Kanal 18,6 millions d’euros de subventions de fonctionnement pour cette année, ainsi qu’un prêt de 60 millions d’euros destiné à régler les factures des entrepreneurs et à achever les travaux d’infrastructure. Le ministre des Finances Dirk De Smedt (Anders) espère qu’un nouveau business plan sera prêt en septembre pour un fonctionnement à partir de 2029, a-t-il déclaré lundi à Belga.

Kanal disposera cette année de 28 millions d’euros de fonds de fonctionnement pour pouvoir ouvrir le musée en novembre. Une partie des fonds avait déjà été débloquée l’année dernière et au début de cette année.

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Jeudi, le gouvernement bruxellois a décidé d’octroyer les 18,6 millions restants. En outre, un prêt de 60 millions d’euros a également été accordé pour finaliser les travaux d’infrastructure et payer la facture de construction. Entre-temps, les responsables de Kanal et le gouvernement bruxellois travaillent à l’élaboration d’un nouveau business plan pour l’après-2028.

Le gouvernement Dilliès s’est engagé dans sa déclaration de politique générale à permettre l’ouverture de Kanal “dans de bonnes conditions“. Dans le nouveau contrat de gestion, le gouvernement souhaite “élaborer une nouvelle approche, notamment en matière de partenariats, de gouvernance et de gestion financière“. Un premier événement visant à attirer des investisseurs a déjà eu lieu en avril.

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Dans l’opposition, Mathias Vanden Borre (N-VA) doute que le prêt régional de 60 millions d’euros soit un jour remboursé. “Le fait qu’il y ait encore autant d’incertitudes autour de ce projet, si près de la date d’ouverture prévue, est le résultat d’une politique irréfléchie et mal menée. Il est urgent de faire appel à une nouvelle expertise, tant culturelle que commerciale, afin que Kanal ne creuse pas des trous encore plus profonds dans le budget bruxellois“, a-t-il indiqué à l’agence Belga.

Belga