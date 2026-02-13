“30 millions par an, c’est beaucoup trop pour un musée” : Kanal verra le jour, mais avec un budget réduit d’un tiers

Le Musée Kanal, dont l’ouverture est annoncée pour le 28 novembre prochain, devra tourner avec un tiers de l’investissement prévu initialement. Dans sa Déclaration de politique régionale, le gouvernement bruxellois évoque un montant de 10 millions d’euros, à la place des 30 millions annoncés. Dirk De Smedt (Anders) et Benjamin Dalle (CD&V) étaient les invités de Bonsoir Bruxelles.

“Kanal travaillera avec moins de moyens. 30 millions d’euros par an, c’est beaucoup trop pour un musée”, le ton est donné par le chef de file du CD&V à Bruxelles. Benjamin Dalle estime qu’il faut revoir tout le concept, y compris la gouvernance. “Par exemple, nous estimons que le contrat avec le centre Pompidou n’est pas une bonne idée. Il faudra évaluer cela”, ajoute-t-il.

Le ministre du budget, Dirk De Smedt (Anders) confirme : “À partir de 2029, l’objectif est clair : Kanal bénéficiera d’un financement de 10 millions d’euros, qui devrait rester stable tout au long du nouveau contrat de gestion“.

Au total, le gouvernement bruxellois compte économiser un milliard d’euros d’ici 2029. L’essentiel de cet effort (80 %) portera sur les dépenses, le reste (20 %) sur les recettes fiscales.

