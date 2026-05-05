Yves Goldstein quittera le musée Kanal en 2027

Yves Goldstein, chargé de mission du projet Kanal – le musée d’art contemporain qui s’installe dans l’ancien garage Citroën à Yser – annonce au Soir son départ du musée début 2027.

Coup de théâtre au musée Kanal : Yves Goldstein annonce sa volonté de quitter le navire au début de l’année prochaine, en 2027. Dans un entretien accordé aui journal Le Soir, il explique : “Le chantier s’achève petit à petit et l’ouverture est prévue le 28 novembre. Cela fera alors neuf ans et onze mois que j’aurai travaillé sur ce projet. Ce soir, je vais proposer au conseil d’administration de mettre la Fondation en ordre de bataille pour passer, en termes de fonctionnement et de gouvernance, d’un mode “projet” à un mode, je dirais, plus focalisé sur l’avenir et l’exploitation de ce site quand le musée est ouvert“.

Une décision qu’il aurait prise depuis longtemps. “J’ai peut-être attendu un peu plus que prévu pour que les choses soient stabilisées avec ces deux ans sans gouvernement bruxellois. La décision est fondamentalement un choix de vie. A bientôt 50 ans, j’aurai fait plus de 25 ans dans le service public, en cabinet ministériel et puis ici à la tête de Kanal. J’ai déjà le rêve que je veux réaliser après, car je suis un homme de projets. Je rêve d’être libraire.”

S’il affirme que sa décision n’a rien avoir avec la réduction des subsides décidée par le gouvernement bruxellois, il dénonce tout de même “des économies économiquement absurdes“. D’après lui, en l’absence d’une augmentation des financements publics, le projet ne sera pas viable à l’horizon 2029.

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Rédaction