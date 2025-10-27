Jupiler Pro League : un doublé de Kevin Rodriguez offre les trois points à l’Union contre Saint-Trond

L’Union Saint-Gilloise a battu Saint-Trond 2-0, dimanche, en clôture de la 12e journée de Jupiler Pro League, grâce à un doublé de Kevin Rodriguez. L’Union conserve la tête du classement avec 29 points.

Mis sous pression par la victoire du Club Bruges à l’Antwerp (0-1) plus tôt dans la journée, les champions de Belgique en titre se devaient de s’imposer à domicile pour conserver leur avance de trois unités.

Les hommes de David Hubert ont rapidement pris les devants, Anan Khalaili servant idéalement Promise David qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond (9e). Toutefois, la réalisation du Canadien a été annulée par le VAR pour une position de hors-jeu.

Peu avant la demi-heure, les Unionistes ont une nouvelle fois trouvé le chemin des filets de Léo Kokubo, Christian Burgess se chargeant cette fois de la finition en profitant d’un coup franc direct de Rob Schoofs repoussé par la latte (26e). Mais comme sur le but de David, un hors-jeu était signalé par le VAR: Kevin Mac Allister, impliqué dans la récupération du ballon, avait démarré sa course trop tôt.

C’est finalement à l’heure de jeu que les Unionistes sont enfin parvenus à ouvrir la marque. Deux minutes après son entrée au jeu, Kevin Rodriguez a armé une belle frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface, que Kokubo n’est pas parvenu à toucher suffisamment (64e, 1-0).

À la 83e, Keisuke Goto a manqué une énorme occasion, avec un ballon repoussé par Kjell Scherpen dans ses pieds et qu’il n’a pu envoyer qu’au-dessus.

C’était d’autant plus dommage pour les Canaris que Rodriguez a doublé la mise à l’entame des arrêts de jeu (90e+1, 2-0) et validé la victoire saint-gilloise.

Belga