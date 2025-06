Jupiler Pro League : Promise David prolonge son contrat avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’en 2029

L’attaquant canadien, arrivé à l’été 2024, est désormais lié jusqu’en 2029 avec l’Union, a annoncé le club mardi.

Champion de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise, Promise David a prolongé son contrat de deux saisons.

David, 23 ans, a inscrit 19 buts et donné 4 passes décisives en 34 matchs de championnat en 2024/2025. Il a notamment marqué un doublé lors du dernier match de playoffs face à La Gantoise le 25 mai alors que son équipe était tenue en échec 1-1 et pouvait encore laisser filer le titre de champion. L’avant-centre, passé par Malte et l’Estonie avant de signer à l’Union, était initialement sous contrat jusqu’en 2027 et a donc prolongé son bail de deux saisons.

Belga