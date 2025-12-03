Passer la navigation
Jupiler Pro League : Marco Kana, touché à la cheville, est indisponible six semaines

Le RSC Anderlecht a annoncé, mercredi, l’indisponibilité pour une durée de six semaines de son défenseur Marco Kana.

“Marco Kana s’est blessé à la cheville lors du match contre l’Union (victoire 1-0, ndlr), et il a dû être remplacé peu après la mi-temps. Les examens médicaux ont révélé que le défenseur serait indisponible pendant six semaines”, précise le club anderlechtois.

Kana ne jouera donc plus cette année. Il manquera dès lors le huitième de finale de Coupe de Belgique à Genk, jeudi, et les rencontres de championnat à Westerlo (7 décembre), contre Saint-Trond (13 décembre), à l’Antwerp (21 décembre) et contre Charleroi (26 décembre).

Produit de l’école des jeunes du RSCA, Kana, 23 ans, a joué 21 rencontres cette saison comme titulaire au sein de la défense centrale anderlechtoise.

