Jupiler Pro League : L’Union a redressé la barre juste à temps face à La Louvière

Lancée dans une course-poursuite pour réagir au but de Jerry Afriyie (5e), l’Union Saint-Gilloise l’a menée à bien grâce à Rob Schoofs (45e+1) et Guilherme (82e). Après 24 matchs, les Bruxellois sont premiers avec 52 points, 4 de plus que Saint-Trond et 8 de plus le Club Bruges, qui reçoit le Standard.

A l’Union, David Hubert a dû composer avec les absences de trois pions importants: Kjell Scherpen, Anan Khalaili et Christian Burgess. Vic Chambaere a donc pris place dans le but, Fedde Leysen et Raul Florucz étaient titulaires. Transféré cet hiver, Besfort Zeneli a fêté sa première titularisation à la place d’Adem Zorgane, qui a été ménagé. Chez les Loups, Owen Maes et Nolan Gillot ont été préférés à Joel Ito et Dario Benavides.

Aligné au latéral gauche pour la circonstance, Guilherme n’a pas débuté la rencontre de la meilleure façon en dégageant de manière spectaculaire le ballon devant le but dans les pieds d’Afriyie (5e, 0-1). Bien en place, les Loups ont compliqué la tâche des Unionistes, qui manquaient de mordant. À cours d’inspiration, les Saint-Gillois n’avaient cadré qu’un seul tir par Louis Patris (45e) quand Schoofs a surpris Marcos Peano d’un tir à ras de terre (45e+1, 1-1).

Après la pause, l’Union s’est montrée plus énergique et au terme d’une phase mouvementée devant le but louviérois, Zeneli a vu son tir repoussé par Pape Moussa Fall sur la ligne (51e). Pour augmenter le volume de jeu de son équipe, Hubert a notamment lancé dans la bagarre Ait El Hadj (61e), qui a manqué sa reprise sur le rebond d’un ballon renvoyé dans sa direction par Peano (63e). Mais l’Union a redressé la barre juste à temps via une frappe en pivot de Guilherme (82e, 2-1).

Belga