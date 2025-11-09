Jupiler Pro League : Anderlecht s’offre le Topper contre le Club Bruges pour les débuts de l’ère Verschueren

Anderlecht s’est offert le Topper contre le Club Bruges (1-0) dimanche pour la 14e journée de Jupiler Pro League. Un succès qui permet au RSCA, 3e avec 25 points, de revenir à quatre longueurs des Brugeois, 2es.

Sous les yeux de leur nouveau président Michael Verschueren et leur nouveau CEO Kenneth Bornauw, les Anderlechtois ont emballé la rencontre dès les premiers instants. Adriano Bertaccini a été le premier à tenter sa chance après 33 secondes mais sa frappe a frôlé le poteau de Nordin Jackers.

Le Sporting a finalement fait mouche cinq minutes plus tard. Nathan De Cat a isolé Thorgan Hazard sur le flanc gauche et le centre du milieu offensif vers Mihajlo Cvetkovic a poussé Brandon Mechele à la faute, celui-ci envoyant le ballon dans ses filets (6e, 1-0). Quatre jours après leur spectaculaire partage contre Barcelone en Ligue des Champions (3-3), les Brugeois ont peiné à rentrer dans leur match et Anderlecht est resté le plus menaçant avec des frappes à distance de De Cat.

Le Club a dû attendre les arrêts de jeu de la première période pour se procurer sa première occasion franche via Christos Tzolis mais le Grec a vu sa frappe être détournée par Colin Coosemans (45e+1). Les Brugeois se sont ensuite offerts la première opportunité de la seconde période mais Joel Ordonez a trop croisé sa tête sur un corner (51e).

Pas de quoi faire trembler les Bruxellois qui ont repris leur domination. Bertaccini a eu à deux reprises la balle du 2-0 au bout du pied mais a buté à deux reprises sur Jackers (53e, 62e). Les Blauw en Zwart ont mis davantage de pression en fin de match et Coosemans a dû intervenir devant Mechele pour offrir à Anderlecht un premier succès à domicile dans le Topper depuis mai 2021.

Belga – Photo : Belga Image