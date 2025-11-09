Michael Verschueren, nouveau président d’Anderlecht, veut “ramener le Sporting où il doit être”

Michael Verschueren et Kenneth Bornauw ont officiellement pris leurs fonctions à la tête d’Anderlecht, affichant leur ambition commune de ramener stabilité et résultats au club bruxellois.

Michael Verschueren a débuté ce dimanche son mandat de président d’Anderlecht. Le successeur de Wouter Vanderhaute veut “ramener le Sporting où il doit être“, a confié le nouvel homme fort du Sporting dimanche à l’Agence BELGA.

Verschueren, 55 ans, avait fait son entrée au conseil d’administration en 2010 avant d’endosser le rôle de directeur sportif entre novembre 2018 et mai 2020. Il avait ensuite quitté le CA en 2023. “Je me sens très bien et fier d’être de retour. J’étais content quand Marc (Coucke, le propriétaire, ndlr.) m’a téléphoné pour reprendre la présidence. Je suis un homme avec du sang mauve. Je vais essayer d’apporter un plus et de voir dans quelle mesure le réseau que j’ai construit ces dernières années peut être utile pour ramener le Sporting où il doit être.”

► Lire aussi | Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht: l’ancien président vend ses parts dans l’actionnariat du club

Le fils de Michel Verschueren, emblématique manager du club de 1980 à 2003, veut aussi ramener “de la sérénité et de la stabilité“. “Ensuite, il faut un management qui travaille convenablement, ce sera à Kenneth (Bornauw, le nouveau CEO, ndlr.) et son équipe. Du côté du conseil d’administration, nous devrons élaborer un plan consistant pour faire en sorte que la stratégie choisie soit la bonne. Nous allons faire des analyses dans les prochaines semaines pour voir qui va venir, qui va partir mais ce sera à Kenneth de prendre la décision finale.”

Sevrés de trophées depuis 2017, les supporters anderlechtois espèrent que le retour de Verschueren permettra au club de retrouver les sommets. “Mon objectif est que le club revienne au plus vite dans le top 3 belge, là où il doit être. La seule solution, c’est d’avoir des résultats sportifs positifs et puis, quand on arrive en Europe et que l’on peut aller loin, cela fait rentrer de l’argent et les joueurs sont mis en vitrine également.”

Kenneth Bornauw “de retour à la maison”

À l’instar du nouveau président Michael Verschueren, Kenneth Bornauw est aussi de retour à Anderlecht dans la qualité de CEO dont il a débuté son mandat dimanche. Un retour dans “un rôle différent” pour l’ancien CEO Non Sports du RSCA.

Bornauw, 53 ans, avait intégré la structure du RSCA en mars 2022 tant que directeur opérationnel et marketing. Il avait ensuite été nommé CEO Non-Sports quelques mois plus tard lors d’un changement d’organigramme avant de quitter son poste le 4 juin dernier.

“C’est un retour à la maison pour moi“, a confié Bornauw dimanche à l’Agence BELGA. “Je suis content de revoir tout le monde. Je reviens néanmoins dans un rôle différent en gérant le sportif et le non-sportif mais aussi dans une nouvelle structure avec un nouveau président. Je pense que c’est le début d’une nouvelle ère pour le club.”

► Lire aussi | Le RSCA a un nouveau président ainsi qu’un nouveau CEO

Pour le nouveau CEO, le plan de la nouvelle direction anderlechtoise tient en trois points. “Nous voulons jouer systématiquement en Coupe d’Europe et terminer dans le top 3 en championnat. De plus, nous voulons conserver la meilleure académie du pays et être une référence dans le travail commercial.”

Le papa de l’international belge Sebastiaan Bornauw veut aussi “envoyer un message d’espoir” aux supporters. “Vous dites que les supporters vivent des moments difficiles mais le stade n’a jamais été aussi souvent rempli et nous avons encore 5.000 personnes sur la liste d’attente pour les abonnements. En termes de spectacle et d’identité, nous n’avons jamais été aussi avancés. Il faut désormais que le produit football revienne au niveau des attentes.”

Belga – Photo : Belga Image