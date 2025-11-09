Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht: l’ancien président vend ses parts dans l’actionnariat du club

Déchu de son poste de président, Wouter Vandenhaute a décidé de quitter définitivement Anderlecht, vendant ses parts dans l’actionnariat du club bruxellois, a annoncé la société Mauvavie dans un communiqué dimanche.

“La société Mauvavie, actionnaire de référence du RSC Anderlecht, annonce que Wouter Vandenhaute a conclu un accord avec Geert Duyck concernant la vente de ses actions. En conséquence, Wouter Vandenhaute ne détiendra plus aucun intérêt direct ou indirect dans le RSC Anderlecht et démissionne de ses fonctions de membre du conseil d’administration du club. Erik Watté reste actionnaire de Mauvavie. Tomas Van Den Spiegel continue de siéger au conseil d’administration du RSC Anderlecht au nom de Mauvavie. Il jouera un rôle de liaison entre Mauvavie, le club et l’actionnaire majoritaire Alychlo, dans le seul but de diriger le club de manière unifiée et de le renforcer“, peut-on lire dans le communiqué.

Après l’élimination du club de toutes les compétitions européennes dès les phases préliminaires et en raison de résultats sportifs globalement décevants depuis sa prise de fonction cinq ans plus tôt, Wouter Vandenhaute avait mis le 1er septembre dernier son mandat de président “à disposition” du conseil d’administration.

Ce dernier avait voté à l’unanimité pour son départ, soutenu par l’actionnaire majoritaire Marc Coucke.

Michael Verschueren, 55 ans, a été nommé ensuite pour prendre sa succession à la présidence.

Ancien CEO-non sportif, Kenneth Bornauw, 53 ans, a endossé depuis de son côté le poste de directeur général dans le nouvel organigramme.

Belga – Photo : Belga Image