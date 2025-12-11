Jupiler Pro League : affiche inattendue entre Anderlecht et Saint-Trond au menu de la 18e journée

Le duel entre Anderlecht et Saint-Trond samedi (20h45) sera la principale affiche de la 18e journée de Jupiler Pro League qui débutera vendredi par le déplacement d’Oud-Heverlee Louvain au Standard (20h45).

Saint-Trond se déplace au Lotto Park avec le vent en poupe et une série en cours de cinq victoires pour s’inviter à la 2e place (33 points) à quatre longueurs de l’Union Saint-Gilloise. Les Anderlechtois (4e, 31 pts) tenteront de montrer un autre visage que celui affiché lors de la défaite 4-0 à Westerlo dimanche.

Le Standard et Oud-Heverlee Louvain donneront le coup d’envoi de la 18e journée vendredi. Les ‘Rouches’ ont enchaîné deux victoires consécutives pour la première fois de la saison pour s’inviter dans le top 6 (6e, 24 pts) tandis que les Louvanistes n’ont plus gagné depuis le 8 novembre (14e, 16 pts).

► Lire aussi | Jupiler Pro League : la saison 2026-2027 débutera le vendredi 7 août pour le retour à un format sans playoffs

Samedi à 16h00, Malines (5e, 27 pts) voudra éviter le piège tendu par le Cercle Bruges (15e, 13 pts). Dans la foulée, La Louvière (13e, 18 pts) se rend à Zulte Waregem (9e, 22 pts) pour un duel entre promus (18h15).

Battu par Arsenal en Ligue des Champions pour son retour sur le banc du Club Bruges (3e, 32 pts), Ivan Leko tentera de relancer la machine brugeoise lors du déplacement à Dender (16e, 12 pts) dimanche à 16h00.

Choisi pour remplacer Leko, Rik De Mil vivra sa première comme entraîneur de La Gantoise (7e, 23 pts) lors de la réception de l’Antwerp (10e, 20 pts) dimanche à 13h30. Du côté de Charleroi (12e, 19 pts), Hans Cornelis assurera l’intérim pour la réception de l’Union (1re, 37 pts) dimanche (18h30). Les Unionistes devront, pour leur part, se remettre d’une défaite face à Marseille en C1.

La 18e journée se terminera par le déplacement de Westerlo (11e, 20 pts) à Genk (8e, 23 pts).

Belga