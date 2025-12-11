Jupiler Pro League : la saison 2026-2027 débutera le vendredi 7 août pour le retour à un format sans playoffs

La saison 2026-2027 de Jupiler Pro League, qui reviendra à un format classique à 18 équipes sans playoffs, débutera le vendredi 7 août 2026, cinq jours après la Supercoupe de Belgique, prévue le dimanche 2 août, a communiqué la Pro League jeudi.

Suite à la Coupe du monde 2026 qui s’achèvera le dimanche 19 juillet, la Pro League a décalé le début du championnat qui commencera le vendredi 7 août. La Supercoupe de Belgique, qui opposera le champion au vainqueur de la Coupe de Belgique de l’exercice en cours, donnera toujours le coup d’envoi de la saison footballistique belge le dimanche 2 août.

Après la désormais traditionnelle journée de Noël les 26 et 27 décembre, la trêve hivernale courra du 28 décembre au 14 janvier. Le champion de Belgique 2027 sera connu au plus tard le dimanche 23 mai lors de la 34e et dernière journée. La saison 2026-2027 marquera en effet le retour à un format classique à 18 équipes sans playoffs. Aucune journée ne sera prévue en milieu de semaine.

La Challenger Pro League, l’antichambre de l’élite, débutera le vendredi 14 août et s’achèvera le 2 mai après 30 journées de phase classique. Les Promotion Playoffs sont programmés les 6, 9, 15 et 22 mai.

Le calendrier de la Coupe de Belgique change également avec aucun match en semaine pour les 16es de finale (16-18 octobre) et les 8es de finale (4-6 décembre). Les quarts de finale se joueront du 2 au 4 février, les demi-finales aller du 2 au 4 mars et les demi-finales retour du 20 au 22 avril. La finale se tiendra le dimanche 30 mai.

Belga