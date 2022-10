Journée mondiale de lutte contre la méningite : la Société belge de pédiatrie présente son plan

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la méningite ce 5 octobre, la Société belge de pédiatrie (SBP) présente un plan visant à vaincre la méningite bactérienne en Belgique d’ici à 2030.

Tendre vers un monde sans méningite : c’est ce que vise l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui a lancé l’an dernier un plan visant à réduire considérablement le nombre de cas d’ici à 2030. L’objectif est également de réduire de 50% le nombre de cas imputables à la méningite bactérienne à prévention vaccinale et de 70% le nombre de décès d’autre part et enfin, réduire le handicap et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une méningite.

La SBP appelle les parents d’enfants en bas âge ainsi que les adolescents à s’informer auprès de leur médecin sur les vaccins disponibles contre cette maladie.

D’origine virale ou bactérienne, cette infection invasive et hautement transmissible se traduit par une inflammation des méninges (la membrane enveloppant le cerveau et la moelle épinière). “Elle touche les petits enfants de moins de 5 ans avec un second pic chez les 15-20 ans. Il y a aussi beaucoup de cas chez les adultes âgés ou des adultes avec des comorbidités“, explique le professeur David Tuerlinckx du CHU Dinant-Godinne et membre du Conseil supérieur de la Santé.

La vaccination comme prévention

“La première solution est la prévention“, assure le professeur. “Une recherche récente publiée en Hollande où les médecins utilisent le même type de vaccin que chez nous a permis de réduire de 75% les cas de méningites bactériennes sur les 30 dernières années. C’est un réel succès de la vaccination.”

On estime à environ cinq millions le nombre de nouveaux cas dans le monde et à 290.000 le nombre de décès par an. En 2019, un Belge sur 100.000 a contracté la méningite, mais la fréquence de la maladie est cinq fois plus importante chez les enfants de moins de cinq ans et jusqu’à quinze fois chez les enfants de moins de un an.

La Belgique prévoit la vaccination contre le méningocoque du sérogroupe C, l’haemophilus de type B, et le pneumocoque. Il existe également un vaccin contre le méningocoque B qui est le plus fréquent chez les nourrissons et les jeunes enfants en Belgique, selon la SPB.

Anaïs Corbin

■ Interview de David Tuerlinckx, médecin au CHU Dinant-Godinne et membre du Conseil supérieur de la Santé, réalisée par Anais Corbin