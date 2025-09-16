Journée des drones: “mieux vaut les dompter que d’en avoir peur”, estime Jean-Luc Crucke

“Il ne faut pas avoir peur des drones. De toute façon, ils sont là. Il vaut mieux les dompter et les contrôler que d’en avoir peur“, a déclaré sans détours mardi Jean-Luc Crucke (Les Engagés), ministre fédéral de la Mobilité, dans le cadre de la Journée des drones 2025 organisée par le Conseil européen de l’innovation.

Bruxelles accueille ces 16 et 17 septembre l’édition 2025 des Journées européennes de la Recherche et de l’Innovation (R&I Days), grand rendez-vous scientifique et économique, où chercheurs, décideurs, entrepreneurs et citoyens échangent sur l’intelligence artificielle, l’espace, la santé ou la durabilité. Une Journée des drones était organisée dans ce cadre, ce mardi, au Mont des Arts.

Cette journée mettait en avant les usages civils de cette technologie en plein essor, de l’agriculture à la sécurité en passant par la santé. “On parle beaucoup de drones en Ukraine comme engins de guerre, mais nous voulons montrer qu’il y a beaucoup d’autres usages“, explique Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée des start-ups, de la recherche et de l’innovation. “Ils peuvent amener des médicaments rapidement, porter secours à des personnes coincées dans des lieux inatteignables, ou encore aider les forces de police.”

Delphine Houba (PS), échevine bruxelloise du Tourisme et des Grands événements, en souligne quant à elle la dimension culturelle. “Les drones nous ramènent beaucoup de beaux souvenirs grâce à des images époustouflantes. Il est primordial de suivre l’évolution des nouvelles technologies. À Bruxelles, nous pouvons tester ces innovations dans la vie urbaine quotidienne pour définir la future mobilité aérienne.”

Jusque 17h00, le public pouvait découvre au Mont des Arts des démonstrations d’entreprises européennes, venues de Suisse, de Bulgarie, de Suède, des Pays-Bas et du Danemark. Les R&I Days se poursuivent mercredi avec d’autres conférences et ateliers à The Square, tout proche.

Belga