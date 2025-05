Journée chantiers ouverts: à la découverte du chantier de la Gare Centrale

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée chantiers ouverts, de nombreux grands projets d’infrastructure étaient mis à l’honneur dans les trois régions du pays.

À Bruxelles, c’est, entre autres, la station de métro Gare Centrale que les petits curieux pouvaient venir visiter. Une initiative qui permet aux Bruxellois de “découvrir les coulisses des travaux qui façonnent leur mobilité quotidienne.” selon Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Sur place, en plus d’explorer des lieux qu’ils ne voient jamais, les visiteurs découvrent aussi les techniques de pointe utilisées. L’objectif des travaux est d’agrandir l’espace de transition de cette station, une des plus fréquentées de la capitale, avec plus de 50 000 voyageurs quotidiens.

Aujourd’hui, une centaine de chantiers étaient accessibles à travers le pays, dont six à Bruxelles – une plongée rare dans l’envers du décor urbain.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Massimo Pane et Stéphanie Mira