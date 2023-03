Jeudis de l’hémicycle : le Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société

Dans le cadre des Jeudis de l’hémicycle, le parlement bruxellois accueille le Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHiDI).

Ce Centre fondé à l’Université Saint-Louis à Bruxelles en novembre 1992, rassemble les enseignants et chercheurs des Facultés de philosophie, lettres et sciences humaines et de droit, dont les activités d’enseignement et de recherche concernent l’histoire du droit, des institutions et de la société, de l’antiquité à nos jours.

Le programme de ce jeudi :

Introduction par Magali Plovie, Présidente du Parlement francophone bruxellois

«Les enjeux autour d’un musée des migrations à Bruxelles » par Hajar Oulad Ben Taib, doctorante en histoire de l’immigration, USLB

«Red Star Line Museum et Musée Juif : retour d’expériences » par Bram Beelaert, conservateur du Red Star Line Museum, et Chantal Kesteloot, historienne, CegeSoma

«Quelle Histoire pour le musée des migrations ? » par Pierre-Olivier de Broux, historien, USLB, et Mazyar Khoojinian, historien, ULB

Débat avec la salle.

