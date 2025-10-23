Jette vote une motion demandant au fédéral et à la Région de garantir le financement de l’aide alimentaire

Le conseil communal de Jette a adopté mercredi soir une motion appelant le gouvernement fédéral et les négociateurs régionaux à garantir le financement de l’aide alimentaire, menacée par des coupes budgétaires. “Les mêmes qui votent les économies à Bruxelles viennent ensuite s’en émouvoir localement“, a-t-on dénoncé depuis les bancs de l’opposition.

La motion, déposée par l’ancien bourgmestre Les Engagés Hervé Doyen et l’échevin Ecolo Bernard Van Nuffel, a été approuvée par Les Engagés, le MR, Ecolo et l’Open VLD. La motion demande au collège d’interpeller le gouvernement fédéral et les négociateurs bruxellois sur les conséquences sociales de ces décisions et sur le report croissant des charges vers les communes. Elle insiste sur le caractère essentiel de l’aide alimentaire, considérée comme une mission de base des CPAS.

Ce vote a toutefois suscité des critiques au sein de l’opposition, qui a dénoncé “l’hypocrisie” de certains partis francophones membres de la coalition fédérale Arizona (Les Engagés et MR). Ces formations ont, au niveau fédéral, soutenu les coupes budgétaires et la réforme du chômage visées par la motion, rappellent leurs adversaires. “Cette motion revient à condamner les décisions de leurs propres ministres“, a commenté un élu socialiste, tandis que le PTB a évoqué “un exercice de bonne conscience sans portée réelle“.

Le texte s’appuie sur un courrier jugé “alarmant” du Centre d’entraide de Jette (CEJ), actif depuis plus de cinquante ans dans la distribution de denrées alimentaires. Selon les estimations, les pertes de subventions atteindraient près de 759.000 euros pour le CPAS en 2025 et 850.000 euros en 2026.