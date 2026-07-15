Jette: les jets d’eau de la place du Miroir temporairement hors service, le système désinfecté

Les analyses effectuées après plusieurs cas d’enfants tombés malades fin juin après avoir joué dans les fontaines de la place du Miroir, à Jette, n’ont révélé aucune anomalie, a indiqué Bruxelles Mobilité.

Par mesure de précaution, le système hydraulique sera néanmoins désinfecté et les fontaines resteront hors service jusqu’au début de la semaine prochaine au plus tard, peut-on lire sur Bruzz.

Les autorités rappellent que l’eau est traitée comme celle d’une piscine et peut être utilisée pour jouer, mais qu’elle circule en circuit fermé et n’est pas destinée à la consommation. Des panneaux renforçant cette consigne ont été installés sur les fontaines ludiques de la Région bruxelloise, tandis qu’une campagne de sensibilisation est organisée au début de chaque saison.

> REPORTAGE Des enfants tombent malades à Jette après avoir joué dans les jets d’eau

Rédaction