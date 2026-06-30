Des enfants tombent malades à Jette après avoir joué dans les jets d’eau

Quelques jours après les grosses chaleurs, plusieurs parents à Jette tirent la sonnettes d’alarme. Plusieurs enfants qui ont joué dans les jets d’eau de la place du Miroir à Jette sont tombés malades. Les enfants présentaient des symptômes tels que la fièvre, la diarrhée ou des éruptions cutanées notamment.

Les enfants qui ont joué dans les fontaines ont ingéré de l’eau et sont tombés malades. Cette eau fonctionne en circuit fermé et les fortes chaleurs ont favorisé la prolifération de bactéries. “Les risques sont principalement des risques infectieux qui sont très importants parce qu’il fait chaud et les bactéries prolifèrent. Les baigneurs ne prennent pas une douche avant donc il y a un risque de contamination et comme c’est à l’extérieur ça peut être contaminé par les chiens ou les chats”, explique le toxicologue Alfred Bernard.

A Bruxelles, il est formelement interdit de se baigner dans les fontaines à bassin. En revanche, les fontaines à jets sont accessibles au public. Certaines dont celles de Jette sont gérées par Bruxelles Mobilité, qui assure faire de la prévention. “A chaque période de canicule on fait passer le message dans la presse et sur tous les réseaux sociaux qu’il ne faut absolument pas ingérer l’eau des fontaines, qu’il y a des dispositifs d’eau potable un peu partout à Bruxelles et on peut trouver la carte en ligne. Des jets qui sortent du sol et qui coulent dans l’espace public, ce n’est pas de l’eau qui peut être ingérée. On compte aussi sur la conscience du public par rapport à ça”, explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

■ Un reportage de Claire Vermeulen, Nicolas Scheenaerts & Stéphanie Mira