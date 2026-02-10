Jacqueline Galant s’explique après ses propos polémiques sur la RTBF : “Il n’y a aucune volonté d’ingérence”

Cette audition devant les députés était fort attendue.

Après avoir été défendue par sa ministre-présidente Elisabeth Degryse (Engagés) quelques instants plus tôt, Jaqueline Galant (MR) était attendue par les députés de la commission Médias du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce mardi, suite à ses propos polémiques sur la RTBF. Pour rappel, celle qui est notamment ministre des Médias avait déclaré lors d’une conférence devant des militants libéraux, le 13 janvier dernier à Walhain, espérer que le remplacement prochain de l’administrateur général de la RTBF et de son directeur de l’information puisse amener la ligne éditoriale de la RTBF “de l’autre côté de l’échiquier politique“. La ministre avait aussi déclaré que “dans la nouvelle génération de journalistes (de la RTBF), il y a quand même beaucoup de gauchos“.

■ Jamila Saïdi M’Rabet, Marcus Mellerin et Hugo Moriamé

Ces propos avaient engendré de nombreuses réactions, certains pointant des tentatives d’ingérence de la part de la ministre. Ces critiques ont été réitérées par les députés ce mardi. “Quand on est ministre, un propos est un acte”, “un propos est une forme de pression”, a estimé le chef de groupe PS Martin Casier. “Vos propos sont dans la droite ligne de la guerre culturelle que mène le MR“, a estimé le député LIB-RES Fabien Maingain. “Vous êtes la ministre censée faire respecter la liberté de la presse. Ces attaques sont inadmissibles“, a estimé la députée PTB Amandine Pavet.

Les députés demandaient des excuses et certains, une démission. “Nous estimons que vous n’êtes plus en capacité d’exercer la compétence de ministre des Médias“, a déclaré la député écologiste Margaux De Ré. “Allez-vous faire un pas de côté ?“, s’est interrogé Fabien Maingain.

La ministre comprend l’émoi, mais maintient le cap

“Je comprends l’émoi suscité et je regrette la polémique“, a répété la ministre disant vouloir clarifier ses propos sereinement. “Ni mes convictions ni l’expression d’un espoir, celui d’un pluralisme et d’une neutralité renforcée sur les ondes de notre média public, ne traduisent une quelconque volonté d’ingérence dans celui-ci. En cela, je m’inscris d’ailleurs pleinement dans la déclaration de politique communautaire, qui dit bien que la RTBF garantira le pluralisme des opinions et des convictions”, a-t-elle soutenu, ajoutant que “l’absence d’ingérence a été relevée par l’analyse du CSA“, qui avait été saisi par de nombreuses plaintes.

Jacqueline Galant est ensuite revenue sur la procédure de désignation du futur administrateur général de la RTBF : “Pour la première fois, un gouvernement est en mesure d’assurer que le prochain administrateur général de la RTBF sera désigné selon une procédure enfin transparente et rigoureuse“, “sans aucune ingérence“. À propos de la désignation du futur directeur de l’information, elle ajoute que cette procédure relève exclusivement des organes de direction de la RTBF.

L’opposition dépose une motion réclamant le retrait définitif de la compétence Médias

Estimant que leurs nombreuses questions n’avaient pas reçu de réponses satisfaisantes, les députés d’opposition PS, PTB, Ecolo et Lib.res ont accusé Mme Galant de se soustraire au contrôle parlementaire, rompant ainsi, selon eux, la confiance avec l’assemblée.

Après une interruption de séance réclamée par la minorité parlementaire, l’opposition socialiste a alors annoncé le dépôt d’une motion parlementaire réclamant le retrait définitif de la compétence Médias du portefeuille ministériel de la Mme Galant.

Le PS demande aussi que ses autres compétences (Sports, Fonction publique, tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,…) soient placées sous la tutelle de la ministre-présidente Élisabeth Degryse pendant six mois.

“Si cette motion n’est pas suivie d’effet, le PS n’aura d’autre choix que de demander la démission de Jacqueline Galant“, a averti mardi Martin Casier, chef de groupe PS. Celui-ci a reçu l’appui d’Ecolo. Le PTB a annoncé le dépôt de ses propres motions.

L’ensemble de ces textes seront débattus lors de la prochaine séance plénière de l’assemblée prévue ce mercredi après-midi.

Pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la ministre Galant, les députés de l’opposition ont quitté les travaux de la commission, renonçant à poser les autres questions sur la thématique médias qu’ils avaient prévu de poser après le débat sur RTBF.

BX1 – Photo : Belga