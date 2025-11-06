Ixelles : nouvelle opération de grand nettoyage à Matonge

Une nouvelle opération de grand nettoyage a eu lieu ce jeudi 6 novembre 2025, comme il y a un mois le 9 octobre, dans le quartier Matonge. 30 PV ont pu être dressés.

Le périmètre d’intervention comprenait la chaussée de Wavre (entre la chaussée d’Ixelles et la rue du Trône) et les rues perpendiculaires. Cette grande opération a mobilisé une trentaine d’agents (15 de la commune d’Ixelles et 15 de l’agence régionale) et de nombreux véhicules (hydrocureuse, balayeuse, karcher, camion grappin, camion vidange pour les corbeilles et le ramassage des sacs / cartons). Les trottoirs et rues ont été nettoyés à l’eau sous haute pression, et l’ensemble des déchets et objets qui trainaient ont été collectés.

Les agents communaux ont collé des 81 autocollants sur des sacs isolés, 59 sur des dépôts clandestins et 21 rouleaux de rubalise sur les grands dépôts (une moyenne de 30 sacs).

Des flagrants délits ont été actés, ainsi que des absences de contrat de collecte de déchets pour certains commerçants.

« Il s’agit d’une première étape dans l’amélioration de la propreté dans ce quartier. On le sait et les habitants le savent, cela va prendre encore plusieurs mois pour changer certaines mauvaises habitudes qui sont ancrées depuis de nombreuses années dans ce quartier, a précisé Geoffroy Kensier (Les Engagés), échevin de la Propreté à Ixelles. Nous sommes sur la bonne voie, et nous allons rester engagés sur la durée. Nous le devons pour toutes les personnes qui veulent vivre dans un environnement propre et agréable.

Les contrôles doivent être renforcés et de nouvelles taxes verront le jour.

V.Lh.