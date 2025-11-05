Intrusions de drones dans l’espace aérien : la Défense va acquérir des fusils anti-drones et des brouilleurs supplémentaires

Cette acquisition s’intégrera dans un plan d’urgence à 50 millions d’euros, destiné à renforcer les moyens de détection, d’identification et de neutralisation de ces engins, annoncé mercredi matin en commission de la Chambre par le ministre de la Défense Theo Francken. Le déblocage de ce montant devra être approuvé par le gouvernement.

Plusieurs intrusions de drones ont été constatées ces dernières semaines en Belgique.

Mardi dans la soirée, des drones, parfois de taille conséquente, ont notamment été signalés à différents endroits stratégiques, ce qui a mené entre autres à fermer temporairement, à deux reprises, les pistes de l’aéroport national situé à Zaventem. Des engins pilotés à distance ont également été observés à l’aéroport de Liège, ainsi qu’au-dessus de plusieurs bases aériennes. L’origine de ces drones n’a pas encore été confirmée.

Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunira jeudi matin à 10h00, autour du Premier ministre et des vice-Premiers ministres, pour se pencher sur ces incidents.

Belga