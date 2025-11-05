Intrusions de drones dans l’espace aérien : le Conseil national de sécurité se réunit jeudi matin

Le Conseil national de sécurité se réunira jeudi matin à 10h00 autour des récentes incursions de drones dans l’espace aérien belge, plus spécifiquement au-dessus de sites militaires et d’aéroports, a confirmé le cabinet du Premier ministre Bart De Wever.

Mardi dans la soirée, des drones, parfois de taille conséquente, ont été signalés à différents endroits stratégiques, ce qui a mené entre autres à fermer temporairement, à deux reprises, les pistes de l’aéroport national situé à Zaventem. Des engins pilotés à distance ont également été observés à l’aéroport de Liège, alors que les incursions de drones se sont multipliées ces dernières semaines au-dessus de sites militaires comme la base aérienne de Kleine-Brogel. Mardi soir, les derniers incidents en date ont en tout cas fortement perturbés le trafic aérien. L’origine de ces drones n’a pas encore été confirmée.

► Voir aussi | Sécurité aérienne : les drones de plus en plus menaçants

Le Conseil national de sécurité rassemble autour du Premier ministre les vice-Premiers ainsi que les ministres de la Justice (Annelies Verlinden), de la Défense (Theo Francken), de l’Intérieur (Bernard Quintin) et des Affaires étrangères (Maxime Prévot). En fonction des besoins, des responsables de divers services de renseignement, de sécurité, d’analyse de la menace et autres peuvent s’y joindre. En raison de sa compétence “télécommunications”, la ministre Vanessa Matz est également conviée.

► Voir aussi | L’édito de Fabrice Grosfilley : la guerre hybride a débarqué

“La menace est sérieuse, il faut en être conscient”

“La menace est sérieuse, il faut en être conscient”, a averti mercredi le ministre de la Défense, Theo Francken, en commission de la Chambre à la suite des intrusions de drones qui se sont répétées ces dernières semaines.

Une nouvelle étape a été franchie mardi soir avec le survol par des drones de l’aéroport de Bruxelles-National. Il s’agissait d’appareils de grande taille, qui ont volé en formation. “Un citoyen lambda ne peut pas faire ça, cela correspond aux techniques hybrides que l’on a vues dans d’autres pays”, a souligné M. Francken. “Un drone de cette taille qui passe devant la tour de contrôle, ce n’est pas un hasard. Ce qu’on a vu hier, un amateur ne peut pas le faire”. Des contacts ont été pris avec les pays voisins. Des actions ont déjà été entreprises, que ce soit pour assurer une coordination avec les autorités locales ou répondre par des moyens militaires à cette menace. Un plan d’urgence, d’un montant de 50 millions d’euros, doit être approuvé par le conseil des ministres pour renforcer sérieusement les moyens de détection, identification et neutralisation de ces engins. Un plan plus vaste, de quelque 500 millions, est en préparation. La Belgique n’est pas le premier pays européen à connaître ce genre d’intrusion. Qui en est l’auteur? La Russie est pointée du doigt mais, en séance publique de la commission, le ministre et les militaires qui l’assistaient n’ont pas donné de détail. “La recherche des auteurs est une procédure complexe et chronophage qui nécessite une analyse approfondie avant de tirer des conclusions”, a affirmé M. Francken. En coulisses, c’est pourtant bien le régime de Vladimir Poutine qui est visé. La Belgique est une place diplomatique internationale, elle a abrité ces derniers mois des réunions d’opposants russes. Elle est en outre mise sous pression en raison des avoirs russes gelés chez Euroclear, une institution financière installée à Bruxelles. Pourrait-elle invoquer l’article 4 de l’OTAN après l’intrusion de ces drones, comme l’avait fait la Pologne? Devant les députés, le ministre a d’abord indiqué que cette possibilité était étudiée, avant de préciser qu’il ne demandait pas qu’une telle initiative soit prise, et que de toute façon elle ne relevait pas de lui mais du Premier ministre et du Conseil national de sécurité.

Belga – Photo : Belga

■ Interview de Bernard Quintin (MR), ministre de l’Intérieur au micro de Thomas Dufrane