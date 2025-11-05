Drones à Brussels Airport : toujours quelques perturbations ce mercredi matin

Les perturbations survenues mardi soir à Brussels Airport après l’observation de drones affectent encore certains vols. L’aéroport conseille aux passagers ayant un vol ce mercredi matin de contacter leur compagnie.

Les opérations ont été suspendues mardi soir à l’aéroport de Bruxelles pour des raisons de sécurité, après des signalements de drones. Cela a entraîné des retards et 41 annulations : 22 au départ et 19 à l’arrivée. En plus de ces 41 annulations, 24 vols ont été déviés vers différents aéroports, selon la porte-parole de l’aéroport Ariane Goossens.

Ces perturbations pourraient encore affecter les vols mercredi matin, avait-elle annoncé vers 1h du matin. “Les compagnies aériennes contacteront les passagers concernés avec des alternatives. Les équipes de Brussels Airport font tout leur possible pour assister les passagers“, est-il écrit sur le site internet de l’aéroport.

Entre 500 et 1.000 personnes dont le vol a été annulé sont coincées à l’aéroport. “Nous avons installé pour ces personnes des lits afin qu’elles puissent dormir confortablement et avons distribué de l’eau et de la nourriture“, a rapporté la porte-parole.

L’aéroport de Liège a lui aussi été impacté cette nuit par des signalements de drones. Des engins ont également été signalés à proximité des bases militaires de Florennes et Kleine-Brogel.

“Nous ne pouvons pas accepter que nos aéroports soient perturbés par des vols de drones non autorisés. Cela nécessite une réponse coordonnée et nationale“, a déclaré le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin ce mardi tard dans la soirée.

Avec Belga – Photo : Belga