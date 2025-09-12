Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Interdiction de fumer en terrasse: les fédérations horeca se disent inquiètes

Les fédérations horeca réagissent négativement à l’interdiction de fumer et de vapoter sur les terrasses de café annoncée vendredi par le ministre de la Santé publique. Elles demandent une concertation et soulignent que plusieurs points restent à éclaircir.

“Nous partageons l’objectif de protection de la santé publique. Mais une telle mesure, prise sans concertation avec les acteurs de terrain, suscite de fortes inquiétudes pour l’avenir de nos établissements”, a ainsi déclaré le président de la Fédération horeca Bruxelles, Matthieu Léonard, qui rappelle que les exploitants ont consenti à des “investissements considérables” depuis plus de dix ans pour se conformer à des règles “claires et encadrées”.

Horeca Bruxelles fait remarquer que la disparition des espaces fumeurs réglementés ne supprimera pas la pratique. “Les risques d’attroupements sur la voie publique, de nuisances sonores, de tensions de voisinage et de difficultés supplémentaires pour les autorités locales sont réels”. De plus, le contrôle effectif d’une interdiction à 10 mètres autour de chaque terrasse “pose des questions pratiques et juridiques majeures”.

De son côté, Horeca Vlaanderen parle d’un “jour sombre pour la liberté de choix du secteur”. S’il se dit soulagé que la mesure soit désormais prévue pour 2027 et non 2026 comme initialement prévu, le président Matthias De Caluwe rappelle que “nous avions insisté sur le fait que nous ne voulions pas jouer les agents de sécurité et avions demandé un protocole clair avec une liste des mesures à prendre par les exploitants. Nous continuons à le répéter”.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

12 septembre 2025 - 19h17
Modifié le 12 septembre 2025 - 19h17
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales