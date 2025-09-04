Passer la navigation
Intempéries à Bruxelles: plus de 80 interventions des pompiers

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus plus de 80 fois mercredi en raison des rafales de vent et des fortes pluies, ont-ils indiqué en fin de soirée.

Les missions ont concerné des arbres et branches arrachés, des objets emportés par le vent ainsi que plusieurs chaussées inondées à la suite d’avaloirs bouchés. “Aucun blessé n’a été à déplorer”, a ajouté leur porte-parole Walter Derieuw

À Anderlecht, des panneaux solaires se sont envolés chaussée de Mons, tandis qu’à Molenbeek-Saint-Jean, le boulevard Mettewie s’est retrouvé temporairement sous eau. D’autres interventions ont visé des éléments instables comme des auvents, des drapeaux ou des câbles menaçant de tomber.

Reportage | Un arbre renversé sur l’avenue Brugmann, 16 interventions à Bruxelles

Le trafic des trams 4 et 92 a par ailleurs été totalement bloqué une partie de l’après-midi après l’interruption provoquée par la chute d’un arbre sur l’avenue Brugmann à Uccle. L’incident avait endommagé les caténaires à hauteur de l’arrêt Vanderkindere.

L’Institut royal météorologique (IRM) avait émis un avertissement jaune pour ce mercredi, de 10h00 à 21h00, pour des vents forts attendus à Bruxelles, en Flandre, dans le Hainaut et le Brabant wallon. Selon l’IRM, des zones de précipitations liées à une dépression atlantique ont traversé le pays d’ouest en est, accompagnées de rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h, voire davantage localement.

“Le vent se calme et, selon le radar des précipitations, il n’y aura plus de grosses averses sur la Région bruxelloise”, a précisé Walter Derieuw vers 22h00.

Belga

04 septembre 2025 - 06h45
Modifié le 04 septembre 2025 - 07h17
 

