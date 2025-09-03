Un arbre renversé sur l’avenue Brugmann, 16 interventions à Bruxelles

Le trafic des trams est perturbé à Uccle à cause d’un arbre renversé sur l’avenue Brugmann.

Un arbre s’est renversé mercredi après-midi sur l’avenue Brugmann, à Uccle. L’incident n’a pas fait de blessés mais a perturbé la circulation routière ainsi que le trafic des trams, a indiqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

Selon la Stib, les caténaires ont été endommagées à hauteur de l’arrêt Vanderkindere. “Le tram 4 est remplacé par des T-BUS entre les arrêts Vanderkindere et Globe, et le tram 92 entre les arrêts Vanderkindere et Marlow“, a précisé la société de transport.

Le trafic des lignes 4 et 92 est donc interrompu jusqu’à nouvel ordre en raison de l’incident.

16 interventions à Bruxelles

Au total à 17h00, les pompiers de Bruxelles ont comptabilisé 16 interventions liées aux conditions météos (vent), dont 11 pour des arbres déracinés ou branches arrachées et 5 pour divers oblets ballottés par le vent (auvent, drapeaux,câble…)

Belga – Images : Caravaggio