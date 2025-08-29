Passer la navigation
Instruction ouverte pour meurtre après le décès d’un homme rue de Laeken

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction pour des faits de meurtre après la découverte du corps d’un homme de 65 ans mercredi dans un appartement de la rue de Laeken, dans le centre de Bruxelles. L’information a été communiquée vendredi par le ministère public.

Les services de police avaient été appelés le 27 août peu avant midi. Sur place, ils avaient retrouvé un homme décédé au deuxième étage de l’immeuble. Un témoin avait donné l’alerte en affirmant qu’un homme gisait dans une mare de sang. Les premières constatations laissent penser que la victime a été tuée dans des circonstances violentes. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste se sont rendus sur place pour effectuer les analyses techniques.

> Un homme retrouvé mort ce mercredi après-midi dans le centre de Bruxelles

Le parquet et le juge d’instruction ont également descendu sur les lieux. Une autopsie sera réalisée afin de déterminer la cause exacte du décès. Un suspect, né en 1961, a été interpellé rapidement après les faits. Il doit être auditionné par le juge d’instruction dans le cadre de cette affaire.  Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet indique qu’il ne fera pas d’autres commentaires à ce stade.

Belga

29 août 2025 - 12h34
Modifié le 29 août 2025 - 12h34
 

