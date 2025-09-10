Incident de gaz à Forest : la commune met des sanitaires à disposition des riverains

Une infiltration d’eau perturbe le réseau de gaz sur la commune bruxelloise de Forest depuis samedi. En attendant le rétablissement du réseau, la commune a annoncé avoir mis à disposition, depuis mardi soir, des sanitaires temporaires pour les riverains.

Ces installations sont accessibles au public rue de la Verrerie, à hauteur du Square Manon. “D’autres sanitaires seront installés dans la journée de mercredi au même endroit“, a précisé mercredi à Belga Ilias El Azzouti, conseiller au cabinet du bourgmestre de Forest. Le dispositif vise à soutenir les habitants privés de gaz, et donc d’eau chaude, et d’améliorer leurs conditions de vie.

Samedi dernier en fin d’après-midi, plusieurs habitants de Forest avaient signalé une coupure de gaz dans leur quartier. “Une investigation est toujours en cours pour déterminer les causes“, a déclaré mardi à Belga la porte-parole de Sibelga Serena Galeone. “Notre priorité absolue est de régler le problème le plus rapidement possible. Les canalisations ont été purgées et aucun surplus d’eau n’a été découvert.” La porte-parole restait prudente quant à un retour à la normale. “Il faudra encore plusieurs jours pour que la situation soit totalement rétablie.”

Depuis samedi, deux zones – l’avenue Stuart Merrill et la rue Jean-Baptiste Baeck – ont vu leur approvisionnement restauré. L’avenue Kersbeek, la rue Louis Lumière et l’Avenue de la Verrerie sont en cours de rétablissement ce mercredi. Trois zones restent encore affectées par l’infiltration d’eau: l’avenue du Bempt, le clos des Fuchsias et la chaussée de Neerstalle (n°90-292).

Sibelga rappelle par ailleurs que les clients absents lors du passage de ses équipes doivent prendre rendez-vous afin de voir leur approvisionnement rétabli.

Belga