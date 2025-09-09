Passer la navigation
Un incident sur le réseau de gaz à Forest prive certains riverains de gaz

Une infiltration d’eau perturbe le réseau de gaz sur la commune bruxelloise de Forest depuis samedi. Il faut s’attendre encore à “plusieurs jours” d’intervention, a indiqué à Belga la porte-parole de Sibelga, Serena Galeone.

Une investigation est toujours en cours pour déterminer les causes” a-t-elle précisé. “Notre priorité absolue est de régler le problème le plus rapidement possible. Les canalisations ont été purgées et aucun surplus d’eau n’a été découvert.

La porte-parole restait prudente quant à un retour à la normale. “Il faudra encore plusieurs jours pour que la situation soit totalement rétablie.” Samedi dernier en fin d’après-midi, plusieurs habitants de Forest avaient signalé une coupure de gaz dans leur quartier.

Nos équipes sont immédiatement intervenues et ont constaté qu’une partie du réseau était inondée, ce qui a provoqué l’interruption de l’approvisionnement“, peut-on lire sur le site du gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel.

Depuis samedi, deux zones – l’avenue Stuart Merrill et la rue Jean-Baptiste Baeck – ont vu leur approvisionnement restauré. L’avenue Kersbeek est en cours de rétablissement ce mardi après-midi. Quatre zones restent encore affectées par l’infiltration d’eau: l’avenue du Bempt, le clos des Fuchsias, la chaussée de Neerstalle (n°90-292), et l’avenue de la Verrerie (n°1-23).

La porte-parole a rappelé que les clients absents lors du passage des équipes de Sibelga doivent prendre rendez-vous pour voir leur approvisionnement rétabli.

Belga – Image : Google Street View

09 septembre 2025 - 15h34
Modifié le 09 septembre 2025 - 15h34
 

