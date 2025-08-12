Passer la navigation
Important incendie à Koekelberg et nuage noir sur Bruxelles, les riverains appelés à fermer leurs fenêtres

Un important feu de toiture a eu lieu ce mardi matin dans un entrepôt utilisé par une société de fournitures Horeca, entre autres des serviettes et nappes en papier, situé rue François Hellinckx, à Koekelberg. “Donc beaucoup de charge calorifique. Déblais et refroidissement de longue haleine à prévoir”, détaillent les pompiers de Bruxelles, qui indiquent que l’incendie est désormais contenu. Il a été demandé aux riverains de fermer les portes et les fenêtres, et d’éteindre les systèmes de ventilation.

Un nuage de fumée noire était visible dans une grande partie de Bruxelles.

Trois pompiers ont été victimes de coups de chaleur. Deux d’entre eux ont été soignés sur place et un troisième évacué vers l’hôpital.

Le trafic ferroviaire a été suspendu entre les gares de Bruxelles-Ouest et Simonis et entre les stations de métro Simonis et Delacroix (lignes 2 et 6).

 

Imges BX1 – Pompiers de Bruxelles – Caravaggio

Lire aussi :

12 août 2025 - 10h11
Modifié le 12 août 2025 - 12h50
 

