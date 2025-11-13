Passer la navigation
Immobilier : deux tiers des primo-acquéreurs bruxellois sont des personnes seules

Les personnes seules représentent 67 % des primo-acquéreurs à Bruxelles, selon une étude conjointe de Belfius et Immoweb.

À Bruxelles, les personnes seules dominent largement le marché de l’immobilier. Selon une nouvelle étude conjointe de Belfius et Immoweb, elles représentent 67 % des primo-acquéreurs, contre 33 % de duos. Dans la capitale, le marché est quasi exclusivement composé d’appartements : 94 % des achats des personnes seules et 79 % de ceux des couples concernent ce type de bien.

L’étude révèle également que le prix médian d’achat à Bruxelles s’élève à 256 000 euros pour une personne seule, et à 370 000 euros pour un duo. Côté revenus, les personnes seules de la capitale disposent d’un revenu médian mensuel de 2 780 euros, légèrement supérieur à celui des duos (2 484 euros). En matière de financement, 17 % des acheteurs seuls empruntent à plus de 90 % de la valeur du bien, contre 25 % des duos.

Comparée au reste du pays, la capitale se distingue par un marché plus dense, plus cher et plus centré sur l’appartement. En Belgique, les personnes seules représentent 54 % des primo-acquéreurs, soit 13 points de moins qu’à Bruxelles. Le prix médian national pour un solo s’élève à 240 000 euros, contre 256 000 à Bruxelles, tandis que les couples belges dépensent en moyenne 338 000 euros pour un bien, soit 32 000 euros de moins que dans la capitale.

