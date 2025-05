Il se filmait à à 250 km/h dans les tunnels: 17 ans de retrait de permis et 25.600 euros d’amende

Un chauffard, qui s’était filmé à plusieurs reprises en train de rouler à tombeau ouvert à travers la capitale, a écopé mercredi devant le tribunal de police de Bruxelles d’un retrait de permis d’une durée de 17 ans et demi et d’une amende de 25.600 euros. Sur ses capsules vidéo, le chauffard se filmait au volant, dans des tunnels bruxellois, à des vitesses allant jusqu’à 250 km/h.

L’enquête sur les faits a été ouverte en mai 2023, après la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Le parquet a analysé le compte Instagram du chauffard présumé et il est apparu que l’homme avait loué plus de 70 voitures de sport, souvent immatriculées en Allemagne ou en Pologne, avec lesquelles il a atteint des vitesses de plus de 250 km/h et effectué des manoeuvres de dépassement dangereuses. L’homme était suivi sur son compte par plus de 40.000 personnes.

Il a finalement pu être interpellé en décembre 2023 alors qu’il se trouvait au volant d’un bolide de location. Il est rapidement apparu que le chauffard avait déjà écopé d’un retrait de permis qu’il n’avait pas respecté.

Cité à comparaître devant le tribunal de police, l’homme ne s’est pas présenté. La justice a également constaté qu’il avait écopé de six retraits de permis, avait déjà été condamné pour délit de fuite et pour des faits de drogue et qu’il avait à nouveau, malgré sa citation en justice, roulé à plus de 100 km/h en avril dernier dans des tunnels bruxellois.

