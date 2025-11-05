Hotspot de Forest : les 10 dirigeants sont condamnés à des peines allant de 5 à 8 ans

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 10 jeunes hommes à des peines d’emprisonnement lourdes pour leur rôle de dirigeant dans le trafic de stupéfiants organisé en 2024 entre le square Jacques Franck à Saint-Gilles et la place Saint-Antoine à Forest.

Les peines prononcées mercredi pour ces dix personnes vont de 5 à 8 ans d’emprisonnement, soit des peines parfois plus élevées que celles requises par le ministère public le 10 septembre. La procureure avait demandé au tribunal d’établir des peines allant de 5 à 7 ans de détention.

Le tribunal correctionnel a condamné S. B., 23 ans et considéré par le ministère public comme le “haut de la pyramide” de l’association, à 7 ans de prison et à 48.000 euros d’amende. Malgré l’absence d’antécédents judiciaires, le jeune homme n’a bénéficié d’aucune mesure probatoire ou de peine de travail. “Seule une peine d’emprisonnement sévère et dissuasive s’impose”, a déclaré la présidente du tribunal. Deux dirigeants sur les 10 ont bénéficié d’une mesure de sursis probatoire.

16 prévenus

Le procès du “Hotspot de Forest” rassemblait 16 prévenus. Les six coupables pour la participation au trafic et à la vente de cannabis et de cocaïne, mais sans la qualité de dirigeant, ont été condamnés à des peines variables, allant de 5 ans à 40 mois de détention, parfois avec un sursis simple. La seule peine de travail prononcée mercredi est longue de 240 heures.

Le tribunal a estimé que l’association n’était pas suffisamment organisée pour être qualifiée “d’organisation criminelle”, mais a estimé que l’enquête policière avait démontré “sans équivoque” la vente, la supervision des ventes, le stockage, le conditionnement de cannabis et de cocaïne.

L’association a vendu des stupéfiants à une “cadence effrénée”, a souligné la présidente du tribunal.

Belga

