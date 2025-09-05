Onze prévenus entendus dans le procès pour trafic de drogue à Forest

“En toute transparence, je les connais de vue, mais sans plus. Ce sont des gens que je croise. (…) C’est pas mon ami, c’est juste un type qui était à l’école avec moi”, a déclaré l’un des prévenus jugé depuis vendredi par le tribunal de première instance de Bruxelles pour trafic de drogue et association de malfaiteurs.

La juge chargée de se pencher sur le cas des 16 prévenus de Forest, repris collectivement dans un dossier de vente et de détention de stupéfiants (cannabis et cocaïne) menée en association à Forest et à Saint-Gilles entre février et novembre 2024, a cherché à comprendre les liens entre les individus repris dans ce dossier, lors de cette première journée de procès.

Le groupe est présenté comme une association de malfaiteurs. Dix prévenus sur les seize sont repris sous la qualification de dirigeants de l’association. “On s’est croisé à l’école. Je les connais du quartier”, a répondu un autre prévenu à la même question, posée à chacun. “La seule connaissance que j’ai ici, c’est le monsieur là avec son pull Nike. On était ensemble à l’école”, a poursuivi un troisième. Aucun des onze prévenus présents vendredi à l’audience, sur les seize individus concernés par le procès, n’a déclaré connaître l’ensemble du groupe.

La “nourrice”, soit le lieu de stockage des stupéfiants où les enquêteurs indiquent avoir repéré une partie des prévenus, a également fait l’objet de nombreuses questions de la part de la juge. “C’est un squat, tout le monde y a accès, on peut y entrer, se poser, fumer”, a indiqué l’un des hommes interrogé vendredi à l’audience. “Tout le monde y allait, il y avait des gens de partout”, a complété un autre.

Les enquêteurs ont trouvé à cet endroit, situé avenue Georges Leclercq à Forest, 260 pacsons de cocaïne (82 grammes) et 9.250 grammes de cannabis, le 4 septembre 2024, soit une partie seulement des quantités de cocaïne et de cannabis repris dans ce dossier.

Belga

■ Reportage de Adeline Bauwin, R. Thomas et Hugo Moriamé