Hotspot de Forest : la procureure évalue le montant illégalement perçu à 750.000 euros

La procureure du roi a requis une confiscation par équivalent d’un montant total de 750.000 euros pour l’ensemble des seize prévenus qui répondent devant le tribunal de première instance de Bruxelles de la vente et de la détention de stupéfiants, menées en association entre février et novembre 2024 au square Jacques Franck de Saint-Gilles, puis autour de la place Saint-Antoine à Forest.

Cette somme est l’estimation hypothétique du montant illégalement perçu par les seize prévenus sur base des infractions reprises dans le réquisitoire de la procureure du roi. Ce montant total est réclamé par le ministère public à l’ensemble de l’association, soit aux 16 prévenus, pour lesquels la procureure requiert également entre 30 mois et 7 ans de prison, suivant le profil, le degré d’implication dans l’association et la responsabilisation relative aux faits reprochés.

> Onze prévenus entendus dans le procès pour trafic de drogue à Forest

Pour atteindre ce montant, la procureure s’est basée sur les observations policières qui mentionnent, pour ce groupe de prévenus, une moyenne de 32 ventes par heure, réparties de façon abstraite en deux blocs : 16 ventes de cannabis (10 euros/pacson) et 16 ventes de cocaïne (10 euros/pacson) par heure. Elle a ensuite expliqué à l’audience avoir multiplié ce montant à raison de cinq heures de vente par jour et de sept mois de vents, “ce qui donne un montant de 1 million d’euros d’actif illégal calculé par mon office“, a-t-elle déclaré mercredi.

Cette somme a ensuite été revue à 750.000 euros présentés mercredi dans le réquisitoire du ministère public. “Et ça me semble bien en deçà de la réalité”, a conclu la procureure, après avoir insisté dans son réquisitoire sur le but de lucre et la dangerosité du trafic de stupéfiant qui s’opère actuellement à Bruxelles.

> La procureure requiert 5 à 7 ans de prison pour les “dirigeants” du hotspot de Forest

Belga