Hors Cadre – Sainte-Adresse : sur les traces d’une capitale oubliée
Cette semaine dans Hors Cadre, on vous emmène en Normandie, dans une petite ville aux portes du Havre : Sainte-Adresse. Peu le savent, mais ce lieu fût la capitale de la Belgique durant la Première Guerre Mondiale, alors que Bruxelles est occupée. Gouvernement, ministères et parlement quittent notre capitale pour s’établir là, dans des villas de bord de mer, qui deviennent temporairement territoire belge. Aujourd’hui, ce lieu porte encore cette étonnante histoire, toujours transmise par des passionnés, notamment à la jeune génération.
■ Hors Cadre signé Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Pierre Delmée et Antoine Martens