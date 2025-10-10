Hors Cadre – Guillaume Lys, au cœur de la justice pénale
Il est l’un des avocats bien connus du palais de justice de Bruxelles : le pénaliste Guillaume Lys exerce son métier depuis douze ans, et est intervenu dans plusieurs grands dossiers, dont le procès des attentats de Bruxelles. Avec un agenda bien chargé, entre ses audiences, et son travail au cabinet. Le temps d’une journée, nous l’avons suivi, notamment au tribunal correctionnel, lors d’une affaire liée au milieu de la drogue.
■ Reportage de Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Laurence Paciarelli et Hugo Veulemans