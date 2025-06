Haribo rappelle des bonbons aussi en Belgique pour la présence possible de cannabis

Il s’agit de sacs d’un kilo du produit Happy Cola F!ZZ.

Haribo rappelle aussi des bonbons en Belgique car leur consommation pourrait entraîner des problèmes de santé, signale l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le numéro de lot concerné est le même que celui des bonbons dans lesquels du cannabis a été trouvé aux Pays-Bas. On ignore dans quels magasins belges les paquets d’un kilo ont été vendus. Les consommateurs sont invités à envoyer le produit au siège belge.

Il s’agit de sacs d’un kilo du produit Happy Cola F!ZZ, dont la date de péremption est fixée à janvier 2026. Haribo a indiqué dans un communiqué commun avec l’Afsca que la consommation de ce produit pouvait entraîner des problèmes de santé tels que des vertiges. En outre, il s’agit de sachets portant exactement le même code de production (L341-4002307906) que ceux rappelés aux Pays-Bas en raison de la présence de cannabis. Le cannabis a été découvert après que plusieurs personnes aux Pays-Bas, enfants et adultes, sont tombées malades après avoir mangé les bonbons concernés. Elles l’ont signalé à la police.

“On ne sait pas encore comment le cannabis s’est retrouvé dans les bonbons. La police poursuit son enquête”, a précisé plus tôt l’autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation à l’agence de presse néerlandaise ANP. Aux Pays-Bas, trois sachets sont concernés jusqu’à présent, mais par précaution, Haribo rappelle l’ensemble de son stock aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. “L’enquête des autorités concerne un nombre limité de signalements et un produit spécifique dans l’est des Pays-Bas. En concertation avec les autorités, nous avons procédé à un rappel préventif”, a déclaré Patrick Tax, responsable marketing pour Haribo Pays-Bas et Belgique. Selon l’Afsca, aucun cas de malaise n’a encore été signalé en Belgique après la consommation de ces bonbons.

Belga – Photo : Belga