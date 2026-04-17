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Guerre au Moyen-Orient : Qatar Airways reprendra ses vols vers Bruxelles à partir du 16 juin

Qatar Airways reprendra ses vols entre Brussels Airport et Doha, au Qatar, à partir du 16 juin, a annoncé la compagnie aérienne vendredi.

La compagnie fait passer le nombre de ses destinations de 120 à 150 à partir de la mi-juin, indique-t-elle sur son site internet. Qatar Airways avait dû annuler des vols en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Deux autres compagnies de la région, Emirates et Etihad Airways, desservent déjà à nouveau Brussels Airport, au départ respectivement de Dubaï et d’Abou Dhabi.

Belga

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