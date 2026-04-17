Grève chez Bpost : des perturbations perdurent, une position des travailleurs pas attendue avant lundi

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Une position commune des travailleuses et travailleurs de Bpost n’est toutefois pas attendue avant lundi au plus tôt, a confié le représentant du SLFP. D’ici là, des perturbations dans la distribution du courrier restent possibles, la fin du mouvement de grève étant conditionnée à l’issue des consultations.

Selon la direction de Bpost, la distribution du courrier et des colis en Région bruxelloise reste totalement bloquée vendredi. Seules 15% des tournées postales sont assurées en Wallonie, où des centres de distribution sont également bloqués. En Flandre, 96% du personnel est au travail.

Selon la proposition, la majorité des services finiraient vers 17h00 et le maintien du titulariat serait garanti, alors qu’un consensus visant à augmenter de 2 euros les chèques repas aurait été trouvé. Il aurait par ailleurs été accordé que les facteurs soient toujours informés une semaine à l’avance des horaires qu’ils devront effectuer la semaine suivante.

Ce compromis fait suite à près d’un mois d’actions syndicales contre le projet de la direction visant à modifier les horaires et les conditions de travail du personnel de Bpost.

La direction espère que les négociations finales avec les syndicats permettront de dégager un accord avant le 30 avril.

Belga – Photo : Belga